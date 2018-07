Kéfera diz que vai dar um tempo no YouTube

O canal da Kéfera no YouTube tem 9,6 mil assinantes Foto: Reprodução/Instagram

A youtuber Kéfera afirmou no seu Snapchat na madrugada de terça-feira, 17, que vai dar uma pausa em seu canal no YouTube, chamado '5inco minutos'. Kéfera explicou aos seus seguidores que nesta semana não terá vídeo novo, o mesmo ocorreu na semana anterior. Atualmente, a youtuber está divulgando seu filme 'É fada', mas também enfrenta problemas na vida pessoal, pois tem uma tia com câncer.

"Eu preciso dar um tempo para a minha cabeça de verdade. Não só pela correria, todos nós temos nossas fases e eu estou em uma em que preciso parar um pouco", disse Kéfera no Snapchat com um filtro de caveira.