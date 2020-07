Kéfera dá adeus ao YouTube: ‘As pessoas nunca estavam satisfeitas comigo’; assista

A atriz e influenciadora digital Kéfera Foto: Instagram/@kefera

Há um ano, Kéfera Buchmann não publicava nenhum vídeo no YouTube. Neste sábado, 25, o canal dela, intitulado ‘5inco Minutos’, completa uma década de existência, com mais de dez milhões de inscritos. A atriz surpreendeu os fãs ao dizer que não ia mais produzir conteúdo para o site.

Quando iniciou o canal, ela deixou claro que queria se lançar como atriz. Ao fazer o último vídeo, Kéfera revelou que estava incomodada com o fato de ser pressionada por internautas sobre suas mudanças ao longo dos últimos dez anos. “Perguntavam: ‘Por que você mudou? Por que você não volta a ser a Kéfera de 2012? Era uma coisa de...parece que nunca estava bom, nunca era o suficiente, que as pessoas nunca estavam satisfeitas comigo. E isso começou a me fazer mal e eu ficava desesperada. Não quero mais decepcionar o meu público”, desabafou.

A atriz disse que o público não estava mais aceitando suas transformações e que os haters não davam uma trégua. “Eu pensei, peraí, tudo isso começou porque eu queria ser atriz. Fiz teatro, filme, cinema, novela, até livro eu lancei”, afirmou.

Para aguentar tamanha exposição e pressão na internet, Kéfera revelou que faz terapia há quatro anos. “É muito estranho porque, quando você se torna alguém conhecido, as pessoas acham que você é feito de cimento e que pode ser chutado e tá tudo bem. Só que, oi, é um ser humano que tem aqui! Já li e ouvi muita coisa pesada sobre mim e que fez eu considerar minha jornada na internet. Não quero isso. Eu não exponho mais minha vida pessoal”, prometeu a influenciadora digital, que garante que continuará no Instagram, Twitter e TikTok.

Kéfera fez uma reflexão sobre o que estava sentindo e se emocionou ao se despedir do público “Tentei agradar o público sendo uma pessoa que eu não era mais. Minha carreira de atriz está acontecendo, sei que não sou uma atriz consagrada ainda, mas eu quero ser. Por hora, por enquanto, por alguns anos, talvez para sempre, não sei, esse é o último vídeo. Por muito tempo eu fiquei me cobrando:’Cara, faz um vídeo final, agradece’. E me sinto aliviada”, conclui, chorando.

No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo que recebeu de internautas mostrando as transformações pelas quais passou nos últimos dez anos de canal no YouTube. "Eu tenho os melhores comigo. Essa homanegem linda que eu recebi, amo todos! Obrigada pelo carinho e cuidado por fazer esse vídeo incrível pra mim", escreveu na legenda das imagens.

