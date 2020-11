Kéfera comemora vitória de ‘Ninguém Tá Olhando’ no Emmy Internacional

Elenco de 'Ninguém Tá Olhando' comemorou vitória no Emmy Internacional 2020 Foto: Aline Arruda / Netflix

Os atores Kéfera Buchmann, Júlia Rabello e Victor Lamoglia comemoraram a vitória da série Ninguém Tá Olhando no Emmy Internacional 2020 nesta segunda-feira, 23, por meio de publicações no Instagram. Todos atuaram na série da Netflix antes do seu cancelamento, em 2020.

“Só de estar concorrendo já é uma maravilha. Mas, vai que ganha? Eu estou falando assim mas eu estou ansiosa, torcendo muito”, comentou Kéfera em alguns stories que a atriz publicou no Instagram antes da cerimônia de premiação.

Depois do anúncio, Kéfera ainda publicou outros stories comemorando e chorando, além de um vídeo que mostra o momento em que soube da vitória. “É chorando mas é muito de emoção. É muito legal. Está muito feliz”, afirmou.

Júlia Rabello também comemorou a vitória com alguns stories, e fez uma brincadeira: “Eu estou muito feliz. Agora comecei a pensar também. P***, pandemia eu poderia estar em Nova York, no tapete vermelho... Eu estou em casa de chinelo. Tudo bem, mesmo assim, tá valendo”.

Antes da premiação, Victor Lamoglia já havia postado alguns stories comemorando a indicação: “Se vai ganhar eu já não sei. Mas acho lindo a gente ter sido indicado. É o mundo mostrando que a gente fez um bom trabalho. E temos fãs incríveis que não deixam a gente esquecer isso nem por um dia”. O ator ainda brincou com o cancelamento da série após uma temporada: "Os cancelados serão exaltados".

Ninguém Tá Olhando estreou na Netflix em 2019, mas foi cancelada no ano seguinte pelo streaming. A série conta a história de Miriam, personagem de Kéfera, e do anjo da guarda Úli, interpretado por Victor Lamoglia, que decide quebrar as regras que os anjos devem seguir.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais