Keanu Reeves posa para fotos de mãos dadas com artista plástica Alexandra Grant

O ator Keanu Reeves apareceu acompanhado da artista Alexandra Grant, no Lacma Art + Film Gala, em Lons Angeles. Foto: Chistian Monterrosa/EFE/EPA

Keanu Reeves é discreto e raramente torna público assuntos relacionados a vida pessoal. Por isso, o ator chamou a atenção ao chegar acompanhado da artista plástica Alexandra Grant no tapete vermelho do Lacma Art + Film Gala, evento organizado pelo Museu de Arte do Condado de Los Angeles que homenageia artistas de diversas áreas.

Reeves, 55 anos, e Grant, 46, também posaram para fotos de mãos dadas e não se separaram ao entrar no evento.

Após a aparição pública, surgiram especulações de que Reeves, astro de Matrix e John Wick, teria assumido um namoro com a artista, mas, por enquanto, nenhuma das duas partes se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Em outubro, os dois já haviam sido flagrados andando abraçados após um jantar em Los Angeles.

A dupla já trabalhou em conjunto na produção de dois livros de Reeves, Ode to Happiness (2011) e Shadows: A Collaborative Project by Alexandra Grant and Keanu Reeves (2014). As obras possuem poemas do ator e desenhos da artista, que também atua com um projeto filantrópico voltado para artistas independentes.

O casal posou de mãos dadas para fotos e seguiram juntos para o evento Foto: Chistian Monterrosa/EFE/EPA

Confira algumas reações à aparição do casal:

Ai miga, eu te entendo! Tbm ia andar só assim com o Keanu Reeves que eu gosto. pic.twitter.com/Gk9l3EoxZD — Elle ???????????? (@michellequim) November 5, 2019

O KEANU REEVES COM A NOVA NAMORADA DELE APÓS DÉCADAS SOLTEIRO E NADA MAIS IMPORTA pic.twitter.com/hKHcDk2nVQ — juliana machado (@julianamchd) November 5, 2019

O último relacionamento de Keanu Reeves foi com Jennifer Syme

O relacionamento oficial anterior de Reeves foi com a atriz Jennifer Syme. O casal teve uma filha, Ava, que morreu oito meses após o nascimento. A morte da bebê levou ao término do namoro, e Syme morreu em 2001 em consequência de um acidente de carro.

Keanu também já se relacionou com a atriz Jill Schoelen e a diretora Sofia Coppola.