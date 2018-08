Keanu Reeves e Alex Winter confirmam 'Bill & Ted 3'

Keanu Reeves e Alex Winter em 'Bill & Ted'. Foto: De Laurentiis Entertainment Group

Após 27 anos de espera, os fãs de Bill & Ted podem comemorar: haverá um terceiro filme da franquia. A informação foi confirmada por Keanu Reeves e Alex Winter via Twitter.

Eles vão se reunir para Bill & Ted Face the Music, com um roteiro feito pelos criadores originais, Chris Matheson e Ed Solomon, com direção de Dead Parisot.

Os atores disseram em comunicado ao Hollywood Reporter: "Não não poderíamos estar mais felizes por reunir a trupe toda novamente. Chris e Ed escreveram um roteiro incrível, e com Dean na direção, nós temos a equipe dos sonhos!". O filme está em fase de pré-produção e ainda não tem data de estreia confirmada.

A continuação deve mostrar a dupla na meia idade, que continua a tentar compor a melhor música já escrita. Os personagens vão viajar pelo tempo após serem advertidos por uma figura do futuro que essa música é a única maneira de salvar o mundo.

O primeiro filme da saga é Bill & Ted: Uma Fantástica Aventura, de 1989, e Bill & Ted: Dois Loucos no Tempo, de 1991.