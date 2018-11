Kaysar Dadour mostra família durante aula de português

Kaysar Dadour Foto: Instagram / @kaysar.dadour

Kaysar Dadour sempre compartilha com os fãs, através das redes sociais, o cotidiano dele e da família que conseguiu fugir da Síria e chegar ao País após sete anos longe do ex-BBB. Ele participou da última edição do Big Brother Brasil, na TV Globo.

Durante o reality, internautas chegaram a fazer uma espécie de ‘vaquinha’ para tentar ajudar na viagem da família dele.

No perfil oficial no Instagram, Kaysar publicou uma foto com o pai, a irmã e a mãe estudando português. “Muito orgulho de vocês”, elogiou o esforço da família na legenda da foto.

No início de novembro, Kaysar passou em um teste para compor o elenco da novela Órfãos da Terra, que substituirá Espelho da Vida, em março de 2019. Ele vai representar um sírio que encontra refúgio no Brasil durante a guerra. A história se assemelha à realidade de Dadour.

