Kaysar Dadour dá início a processo para obter cidadania brasileira

Grazi chegou ao 'BBB' possuindo o título de Miss Paraná, em 2005, e sagrou-se vice-campeã da edição. Pouco após o fim do programa, teve breve passagem pelo 'Caldeirão do Huck' e, em seguida, estreou como atriz em 'Páginas da Vida', em que fez par romântico com Thiago Lacerda. Após várias novelas e séries, foi indicada ao Emmy Internacional por sua atuação em 'Verdades Secretas' como Larissa, uma ex-modelo que se viciava em crack. Atualmente, está no ar em 'O Outro Lado do Paraíso', novela das nove.





Foto: Luciana Prezia / Estadão