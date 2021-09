Kaysar Dadour completa 3 anos com família no País: 'Obrigado, Brasil, te amo pra sempre'

O sírio Kaysar Dadour e a família Foto: Instagram/@kaysar.dadour

Kaysar Dadour usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para comemorar três anos da chegada da família dele ao Brasil.

O sírio participou, em 2018, da edição do Big Brother Brasil, da TV Globo, esteve em No Limite, da mesma emissora, e também foi convidado para o quadro Dança dos Famosos, no Domingão.

Kaysar aproveitou a fama do BBB para se lançar também como ator. Ele foi um dos artistas do longa Carcereiros - O Filme. Na trama, o sírio interpretou Abdel, um terrorista internacional.

No Instagram nesta quarta, Kaysar publicou uma série de fotos com os pais, a irmã e um bolo decorado com a bandeira do Brasil e da Síria. "3 anos e parece ontem. 3 anos de alegria paz e amor. 3 anos de carinho, sabor da vitória com a minha linda família aqui no Brasil junto comigo. 3 anos de muitas mudanças e muitas emoções", escreveu na legenda das imagens.

O ex-BBB aproveitou para agradecer aos fãs que o apoiaram desde o início. "Sou grato demais a Deus e a todo mundo que vibrou a minha conquista de trazer minha família. Eu nunca vou esquecer a energia e a força de vcs que me apoiaram em tudo. Obrigado Brasil por tudo. Eu te amo pra sempre", declarou.