Kaysar Dadour comemora cinco anos no Brasil: 'Data marcante'

O sírio Kaysar Dadour, ex-BBB e um dos atores da novela 'Órfãos da Terra', da TV Globo. Foto: Instagram/@kaysar.dadour

Kaysar Dadour comemorou na quarta-feira, 22, cinco anos de sua chegada ao Brasil. "Essa data é marcante e vai ficar guardada na minha memória para sempre", escreveu o sírio.

O ex-BBB comemorou também os oito meses da família no País e o aniversário da irmã. "Obrigado, meu Deus. O Senhor me deu mais do que eu mereço. Quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui, ao meu querido Patrón, aos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas e a todos que, mesmo longe, transmitem muito amor e carinho todos os dias", escreveu em seu perfil no Instagram.

Kaysar Dadour chegou ao Brasil em 2014 e seu tio, primo e 'patrón', Nassib Abage, foi quem o abrigou. Atualmente, ele compõe o elenco da novela Órfãos da Terra, da Globo.