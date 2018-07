Kaya Scodelario está grávida do primeiro filho

Casal postou fotos em redes sociais para anunciar a gravidez. Foto: Reprodução/Instagram

A família de Kaya Scodelario e Benjamin Walker está aumentando. A atriz postou uma foto em seu Instagram nesta terça-feira, 7, com o marido tocando em sua barriga, já com um pequeno volume da gravidez.

Na legenda, ela diz: "Eu amo você Ben eu amo nossa pequena família". No perfil de Ben, uma imagem semelhante foi postada, com a legenda "Feliz verão para nós quatro... Eu amo você Kaya".

I love you @findthewalker I love our little family Uma foto publicada por Kaya Scodelario-Davis (@kayascods) em Jun 7, 2016 às 8:29 PDT

Kaya compartilhou a foto do Instagram em seu perfil do Facebook, com a seguinte legenda: "A família está expandindo. E não, nós não vamos ter um cachorro novo, Arnie ficaria com muito ciúmes", em tradução livre.

Os atores estão casados desde dezembro de 2015 e se conheceram durantes as gravações do filme The Moon and the Sun, em Versailles, França, no início de 2014. A atriz, de 24 anos, é conhecida pelos papéis no filme Maze Runner e na série britânica Skins. Ela é filha de mãe brasileira e, por isso, tem fluência em português.

Os fãs não demoraram para comentar a novidade, e a hashtag #CongratsKayaAndBen já é uma das mais comentadas do Twitter, com felicitações ao casal.

