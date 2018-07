Katy Perry terá cachê milionário para ser jurada do 'American Idol'

Katy Perry é a única jurada anunciada para o American Idol, que voltará a ser produzido no começo do ano que vem Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

A rede norte-americana ABC voltará a produzir o reality musical American Idol, com estreia prevista para o início do ano que vem. A única jurada anunciada até agora foi Katy Perry, e seu possível salário tem chamado a atenção da imprensa dos EUA e dos fãs.

Dados divulgados pela revista Variety dizem que ela receberia US$ 25 milhões, algo em torno de R$ 81,5 milhões, por uma temporada do reality show. Seguindo o modelo utilizado pela Fox na última edição com 23 episódios, e se confirmando a proposta salarial, Katy Perry ganharia cerca de US$ 1,08 milhões por episódio. Em comparação, os cinco protagonistas de Game of Thrones ganham US$ 1,1 milhão por episódio.

O valor astronômico estaria causando intrigas nos bastidores. Ryan Seacrest, ícone do reality show, teria se recusado a voltar para a nova fase por receber oferta de apenas US$ 10 milhões.

Os quatro técnicos do The Voice, principal concorrente do American Idol, recebem bem menos do que Katy Perry, 'modestos' US$ 13 milhões cada, por temporada.