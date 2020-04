Katy Perry, que está grávida e em quarentena, lamenta morte de gata de estimação

A cantora Katy Perry. Foto: Instagram/@katyperry

Lidar com o isolamento social e a quarentena por causa da pandemia de coronavírus não está fácil para ninguém. E lidar com o luto de um animal de estimação no meio do caminho também não.

Katy Perry usou as redes sociais neste domingo, 19, para dizer que a gata dela morreu após 15 anos de convivência.

“Kitty Purry rastejou pela janela do meu namorado há 15 anos, totalmente grávida e procurando abrigo. Duas ninhadas e muitas luas depois, essa gata de rua se tornou um mascote adorável para a muitos”, desabafou.

A cantora disse que Kitty morreu na última sexta-feira, 17. “Espero que ela descanse em filetes de salmão e atum tartare bem no céu dos gatinhos. Kitty, obrigada pelos abraços e companhia ao longo do caminho”, concluiu.

Recentemente, Katy Perry anunciou, através de do clipe de Never Worn White, que está grávida. Ela espera um menino, fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom.