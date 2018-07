Katy Perry publica suposta indireta para traição de Orlando Bloom

Katy Perry utilizou o Twitter para postar mensagem misteriosa. Foto: Reprodução/Instagram

Katy Perry talvez tenha se posicionado, de maneira discreta, sobre a suposta traição de seu namorado Orlando Bloom com a cantora Selena Gomez. Desde que fotos do ator beijando Selena viralizaram nas redes sociais, Katy não havia se pronunciado, mas publicou uma mensagem misteriosa em seu Twitter.

A cantora de Firework publicou uma mensagem curta com o vídeo da canção Is That All There is?, sucesso de Peggy Lee. A mensagem chamou atenção, por se tratar de uma canção romântica, que em vários momentos lamenta um amor perdido.

'We were so very much in love. Then one day, he went away. And I thought I'd die but I didn't', em tradução livre: 'Estávamos tão, tão apaixonados. Então um dia, ele foi embora. Eu pensei que iria morrer, mas não morri'. O tuíte foi suficiente para que fãs da cantora e sites de fofocas apontassem como uma indireta para o término da relação.

Is that all there is? https://t.co/54Q72MfXND — KATY PERRY (@katyperry) May 12, 2016

Se a publicação foi coincidência ou não, nenhuma fonte oficial da cantora e nem do ator confirmou a separação do casal até então.