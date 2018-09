Katy Perry faz show surpresa para sobreviventes de tragédia

A cantora Katy Perry fez show surpresa durante evento para arrecadação de dinheiro aos sobreviventes de deslizamento de terra na Califórnia Foto: Dylan Martinez/Reuters

No último domingo, 25 a cantora Katy Perry fez um show surpresa durante festival que para os sobreviventes de um deslizamento de terra que matou 21 pessoas na região sul da Califórnia em janeiro. O evento, chamado One 805 Kick Ash Bash, arrecadou dinheiro público estimado de duas mil pessoas e arrecadou cerca de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 6,4 milhões).

“Isso significa tudo para mim”, disse a cantora para a emissora CNN. “É nessas horas que eu me sinto ligada à comunidade. Fiquei arrasada com a tragédia, o deslizamento. Vou fazer de tudo para ajudá-los”, continuou Katy, que cresceu na região.

A cantora também se encontrou com Lauren Cantin, uma das sobreviventes da tragédia que perdeu o pai e o irmão nos deslizamentos, e a incentivou a continuar em frente e não perder a esperança na vida. A apresentadora Ellen DeGeneres, que mora na região, também participou do evento.