Katy Perry faz comentário em português em foto de John Mayer

Katy Perry e John Mayer Foto: Mario Anzuoni/ REUTERS | Kyle Gustafson/ The Washington Post

John Mayer postou uma foto em seu Instagram na última terça-feira, 30, com as datas de seus show no Brasil. Katy Perry, ao ver a publicação, comentou em português no post do cantor "morta linda".

A cantora aprendeu as duas palavras por causa de comentários de seus fãs brasileiros em suas fotos. Ela até chegou a usar os termos na legenda de uma foto com Mariah Carey.

Claro que quem gosta da cantora surtou e o comentário de Katy na foto de John Mayer repercutiu nas redes sociais. Alguns fãs até especulam sobre a volta do casal:

Só eu que vi a Katy Perry comentar "morta linda" no anúncio do John vir no Brasil? Shipava os dois sim pic.twitter.com/SByFErNbYZ — Taylor Swift Tour (@TSwift_Tour) 31 de maio de 2017

E a Katy Perry que comentou "morta linda" na postagem do John Mayer sobre shows aqui? pic.twitter.com/eMZseICVoy — fran (@orfranblack) 31 de maio de 2017

É aqui a Jaty Tour??? Katy Perry comenta na foto de divulgação dos show de @JohnMayer no Brasil pic.twitter.com/cdiWLQIFvs — KP Break News (@kpbreaknews) 31 de maio de 2017

Eu não acredito que os brasileiro foram o motivo que fez katy perry postar um comentário na foto do john mayer — Rebeca (@brazilianbecky) 31 de maio de 2017