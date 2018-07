Katy Perry ensina a fazer uma torta de cereja para lançar nova música, 'Bon Appétit'

Cantora promoveu uma série de ações para dar publicidade à nova canção Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Katy Perry liberou nesta sexta-feira, 28, sua nova música, Bon Appétit, em parceria com o trio Migos.

Para promover o single, ela fez uma série de ações, com direito a vídeo de receita para torta de cereja e distribuição de tortas nas ruas de Nova York.

A primeira pista sobre a música veio na newsletter enviada na sexta-feira para os fãs. No e-mail, Katy disponibilizava "a melhor receita de torta de cereja do mundo":

Bake me a pie and you may get a surprise Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry) em Abr 24, 2017 às 4:03 PDT

Ainda na sexta-feira, a cantora divulgou em suas redes sociais um vídeo em parceria com o canal de receitas online Tasty, no qual ensina a preparar uma torta de cereja.

No vídeo, ela diz que aprendeu a receita com sua empresária e fala sobre os sentidos da palavra "cereja" em seu trabalho. Quem acompanha a carreira de Katy sabe que a fruta é uma constante em suas canções.

Em I Kissed a Girl, por exemplo, a cantora menciona um brilho labial de cereja. Já em Bon Appétit, ela canta: "Espero que você tenha lugar/Para a melhor torta de cereja do mundo" ("Hope you've got some room/For the world's best cherry pie").

Confira aqui o vídeo da receita com a cantora:

No mesmo dia, ela também participou de uma ação na Times Square, em Nova York, onde distribuiu pedaços de torta de cereja às pessoas.

I'M OPEN 24 Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry) em Abr 28, 2017 às 10:59 PDT

Mais fotos de Katy na distribuição de tortas de cereja, na Times Square. pic.twitter.com/x4UNeuezK6 — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) 28 de abril de 2017

Katy com fãs na distribuição de tortas de cereja que está acontecendo agora, em Nova Iorque. pic.twitter.com/PjGWNuUbkC — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) 28 de abril de 2017

Bon Appétit é a segunda canção lançada para o novo álbum de Katy Perry, com previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano - a primeira música liberada foi Chained to the Rhythm.

Escute a nova música de Katy Perry aqui: