Katy Perry encerra posse de Biden com 'Firework' e encanta os fãs

Katy Perry canta 'Firework' no encerramento do Celebrating America nesta quarta-feira, 20 Foto: Reprodução YouTube/ Katy Perry

A apresentação de Katy Perry no encerramento do Celebrating America emocionou os fãs, que exaltaram a cantora nas redes sociais, nesta quarta-feira, 20. A performance de Firework, acompanhada de uma grande queima de fogos, aconteceu no Capitólio, em Washington, sob o olhar do presidente empossado Joe Biden e sua vice Kamala Harris.

O nome da cantora está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Os fãs exaltaram a sua força.

Seu marido Orlando Bloom também a homenageou em seu Instagram. "Um dia nossa filha vai crescer e ver a mãe dela fazendo parte deste momento na História. Com a esperança de cura, de união. Nós desejamos, nós amamos. Um parceiro aqui com uma lágrima de alegria", escreveu Bloom, pai de Daisy, de 4 meses.

A posse presidencial dos Estados Unidos não teve público presente devido à pandemia de coronavírus. O evento foi um programa de TV apresentado por Tom Hanks e teve a participação de diversos artistas, como Lady Gaga cantando o hino nacional dos Estados Unidos.

Outros artistas se apresentaram em diferentes lugares. Bruce Springsteen abriu a noite com a música Land of hope & dreams em frente ao Lincoln Memorial, também em Washington; Jon Bon Jovi, da Flórida, cantando Here comes the sun (The Beatles); a banda Foo Fighters em sua cidade natal, Seattle, apresentou Times Like These para homenagear os professores; e Demi Lovato, de Los Angeles, apresentou a canção Lovely Day, em homenagem aos profissionais da saúde.

O evento também contou com outros nomes como Yo-Yo Ma, Justin Timberlake e Ant Clemons, Black Pumas, Yolanda Adams, John Legend, Luis Fonsi, Tim McGraw e Tyler Hubbard.

Assista à perfomance de Katy Perry no vídeo abaixo.