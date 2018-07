Katy Perry e Rita Ora comparecem em festa do MET com broches em menção à canção de Beyoncé

Foto: Reprodução/Twitter

As cantoras Katy Perry e Rita Ora foram algumas das artistas que compareceram ao badalado afterparty do MET 2016, que ocorreu em Nova York na última segunda-feira, dia 2 de maio. Elas usaram em seus vestidos broches com os dizeres Not Becky'(Não sou Becky), tornando assim uma espécie de um 'acessório viral' divertido, que faz alusão à polêmica música Sorry do novo disco Lemonade da cantora Beyoncé.

Foto: Reprodução/Twitter

Na última semana, a mídia explodiu com o lançamento do novo disco de Beyoncé e em especial para a canção Sorry. Em um trecho da música, Beyoncé canta sobre uma possível traição de seu marido Jay-Z, ou sobre a traição de seu pai Mathew Knowles com sua mãe Tina Knowles. Na frase em questão ela cita: 'He better call Becky with the good hair' (É melhor ele ligar para Becky, a do cabelo bom).

Diversos veículos de informação levantaram as possíveis suspeitas de quem seria a verdadeira 'Becky', além dos fãs da cantora, intitulados de 'Beyhive' apontarem a fashion designer Rachel Roy e a cantora Rita Ora como as responsáveis pela traição de Jay-Z.

Katy utilizou o broche como brincadeira, já que não havia sido apontada por ninguém, até então, como a possível 'Becky do cabelo bom'. Rita, que também portou o broche irônico na festa, chegou a se explicar há alguns dias, afirmando: "Não tenho nada além de respeito por Beyoncé e sua família". Além disso, a popstar publicou em seu Snapchat, na noite do MET, uma foto com Beyoncé e a legenda Family.

Foto: Reprodução/Rita Ora Snapchat

De acordo com o site Hits Daily Double, que anuncia os próximos lançamentos musicais nas rádios norte-americanas, a música Sorry foi escolhida como o primeiro single do disco Lemonade e deve render mais polêmica.

Rita Ora wore a "not Becky" pin at the #MetGala afterparty last night pic.twitter.com/jx9zEnXVk0 — Shady Music Facts (@musicnews_shade) May 3, 2016

In case you're wondering, Katy Perry is "Not Becky" either! pic.twitter.com/ozqZXLzkjZ — Shady Music Facts (@musicnews_shade) May 3, 2016

Leia também no E+:

Fãs de Beyoncé atacam suposta amante de Jay-Z nas redes sociais após lançamento de álbum

Rita Ora se defende de boatos sobre caso amoroso com marido de Beyoncé