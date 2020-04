Katy Perry e Orlando Bloom revelam que serão pais de uma menina

Katy Perry e Orlando Bloom estão noivos. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom anunciaram neste sábado, 4, no Instagram que serão pais de uma menina.

A novidade foi contada no Instagram de Katy Perry, com uma foto de Orlando com o rosto coberto de creme e a legenda "É uma menina!"

Há cerca de um mês, a cantora usou o clipe de sua música Never Worn White para anunciar sua 1ª gravidez.

Confira o anúncio abaixo: