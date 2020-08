Katy Perry e Kevin Hart defendem Ellen DeGeneres após acusações

"Acho que todos nós testemunhamos a luz e a luta continua por equalidade que ela trouxe para o mundo através de sua plataforma por décadas. Te enviando amor e um abraço, amiga", escreveu Katy Perry em seu Twitter.

No Instagram, Kevin Hart falou sobre sua experiência pessoal com a apresentadora: "Ela tratou minha família e minha equipe com amor e respeito desde o primeiro dia. A internet se tornou um mundo maluco de negatividade".

1/2 I know I can’t speak for anyone else’s experience besides my own but I want to acknowledge that I have only ever had positive takeaways from my time with Ellen & on the @theellenshow. I think we all have witnessed the light & continual fight for equality that she has brought