Katy Perry e fãs brasileiros fazem tatuagens complementares

Tatuagem feita por Katy Perry e fã brasileiro formava um coração. Foto: Twitter/@mxthrodrigues

A cantora pop Katy Perry fez uma tatuagem na última quarta-feira, 29, durante um evento promovido pelo YouTube em Los Angeles, na Califórnia. A tatuagem, no entanto, foi feita em par com fãs brasileiros.

Em Katy, a tatuagem continha metade de um coração com a palavra miss. Já os fãs Karen e Matheus, ambos do Brasil, tatuaram a outra metade do coração com a palavra you. Juntos, formam a frase miss you, “sinto sua falta” em português.

Veja as tatuagens e reações dos fãs no Twitter:

it was the best and you weren’t even a mess! Love you and love spending that quality time with you our connection is #NeverReallyOver https://t.co/EzCeIF0trW — KATY PERRY (@katyperry) 30 de maio de 2019

We got matching tattoos @katyperry (not from The One That Got Away lol but from #NeverReallyOver ) And the message to Brazil gdjsjkshskshskwwjshsjsh I look horrible but who cares I’m with Katy pic.twitter.com/YXG1QQ8I0F — karen blossom (@kaarencesar) 30 de maio de 2019