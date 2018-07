Katy Perry diz que odeia morar longe de Orlando Bloom

Uma fonte próxima ao casal diz que ela teria se mudado para a casa de Bloom Foto: Bang Showbiz

Katy Perry admitiu que, embora ela ame quase tudo sobre seu namorado, ela não gosta de ter de dirigir de Los Angeles, onde ela mora, até Malibu, onde fica a casa de Orlando Bloom.

"Meu namorado mora em Malibu e me acostumar a [dirigir] até lá era como: 'Você está brincando comigo? Que tipo de vida é essa?' Nunca me acostumei com Malibu, porque fica na metade do caminho da [minha cidade natal de] Santa Barbara, então sempre vou apenas para Santa Barbara. Eu entendo toda essa coisa de vir para Los Angeles e viver na praia. Mas é realmente... é tão longe", disse a cantora em entrevista ao Women's Wear Daily.

No entanto, ao que tudo indica, Katy não vai precisar viajar tanto assim para ver o ator: há quem diga que, agora, ela se mudou para a casa dele.

"Katy está praticamente morando com Orlando na casa dele em Malibu. Ela tem até mesmo seu próprio guarda-roupa e seu próprio banheiro. A única coisa que falta são os gatos dela, ela não pode trazê-los, porque Orlando tem cães e eles não se dão bem. Ela ainda tem o lugar dela em Hollywood, mas ela está quase sempre lá", revelou uma fonte próxima ao casal.

Orlando Bloom escolheu morar em Malibu porque acredita que é um lugar bom para criar seu filho Flynn, de 5 anos, com sua ex-esposa Miranda Kerr.

Quando ainda estavam juntos, Miranda disse: "Orlando tinha um lugar em Malibu e ele estava dizendo que queria morar aqui. Nós pensamos que seria um estilo de vida melhor para Flynn. Ele poderia brincar do lado de fora o ano todo, jogando na areia. Nós poderíamos ter um jardim".