Katy Perry divulga clipe de 'Swish Swish' com personalidades

Katy Perry lançou mais um vídeo com participação de personalidades. Foto: Rich Fury/AFP

Katy Perry divulgou um clipe oficial completo da música Swish Swish com algumas participações especiais. O vídeo mostra uma partida de basquete entre os times The Sheep e The Tigers, do qual ela é capitã.

Molly Shannon, do programa Saturday Night Live, aparece como treinadora da equipe de Katy.

Do outro lado, a equipe é comandada por Thor Björnsson, atleta de força e ex-jogador de basquete, e tem Terry Crews, famoso pelos papeis em Todo Mundo Odeia o Chris e As Branquelas, como treinador (ele aparece de peruca loira).

Outras personalidades integram as equipes, como Gaten Matarazzo, de Stranger Things, a atriz Jenna Ushkowitz, de Glee.

Nicki Minaj surge no clipe sem interpretar papeis e canta no centro da quadra. Gretchen não aparece no vídeo, embora tenha feito muito sucesso no vídeo de lançamento da música.

Uma participação bem especial no clipe é de Russell Got Barzz, aquele menino do passinho de dança que viralizou na internet e serviu de inspiração para um desafio nas redes sociais.

Swish Swish é vista como uma resposta para Taylor Swift, cujo primeiro single do novo álbum Reputation será divulgado nesta quinta-feira, 24.

Não é a primeira vez que Katy Perry faz um clipe com personalidades. Em 2011, ela fez um clipe para Last Night Friday com participação dos atores Darren Criss, Rebecca Black, Kevin McHale e do saxofonista Kenny G.

Assita abaixo o clipe de Swish Swish