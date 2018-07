Katy Perry corta o cabelo e é comparada com Miley Cyrus

Cantora estava com cabelo no ombro no Oscar 2017 Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Katy Perry decidiu mudar o visual na última quinta-feira, 2. A cantora cortou o cabelo, agora loiro, bem curto. Em seu Instagram, ela publicou dois vídeos para mostrar o resultado aos fãs.

Nas redes sociais, a reação dos fãs foi comparar Katy com Miley Cyrus com seu corte de 2013, na época do clipe de Wrecking Ball. Outros acharam que a cantora está parecida mesmo com Justin Bieber.

Achou que ficaram parecidas? Veja as comparações:

Quem eh Miley Cyrus e quem eh Katy Perry? pic.twitter.com/POaZfoEdDL — vito (@victorlouizzzzz) 3 de março de 2017

Se dois iguais não reproduz como foi que Miley Cyrus e Katy Perry fizeram Justin Bieber? pic.twitter.com/TAbnvh86kF — I.am.Luke (@lucasmaxdrum14) 3 de março de 2017

nessas fotos vemos claramente que katy perry e filha de miley cyrus é piper pic.twitter.com/MK4Cy6KhL9 — lu (@doceir4) 3 de março de 2017