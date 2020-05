Katy Perry anuncia lançamento de novo álbum mesmo em quarentena

A cantora Katy Perry. Foto: Instagram/@katyperry

Katy Perry anunciou que pretende lançar um novo álbum, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.

O comentário foi feito pela cantora em uma live realizada no último domingo, 10, Dia das Mães. A cantora chegou a falar que, por conta da covid-19, a Califórnia está com diversas "regras e formas de fazer as coisas", e ressaltou que ainda não voltarão ao normal.

"Eu vou lançar um álbum gravado neste ano, quarentenada ou não, porque não vamos deixar o coronavírus fazer a gente parar de dançar, mesmo que dancemos em nossas casas", afirmou.

