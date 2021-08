Kathy Griffin está com câncer no pulmão e vai passar por cirurgia

Kathy Griffin vai retirar parte do pulmão Foto: REUTERS/ David McNew

Kathy Griffin, de 60 anos, anunciou que está com câncer no pulmão. A informação foi compartilhada nas redes sociais da comediante nesta segunda-feira, 2.

Em publicação no Instagram, ela afirmou que vai passar por uma cirurgia para retirar parte do órgão. Griffin também explicou que os médicos estão otimistas com o resultado.

"Estou prestes a passar por uma cirurgia para a remoção de metade do meu pulmão esquerdo. Sim, tenho câncer pulmonar, embora nunca tenha fumado!", escreveu. "Os médicos estão muito otimistas, já que é de estágio um e limitado ao pulmão esquerdo", acrescentou.

A expectativa da artista é de que ela não terá que se submeter a quimioterapia e que deve "estar pronta e funcionando normalmente em um mês ou menos." Kathy finalizou o post contando que está vacinada contra a covid-19 e encorajando os seguidores a se manterem atualizados nos exames médicos.

"Claro que estou totalmente vacinada contra o coronavírus. As consequências de não ter sido vacinada teriam sido ainda mais graves. Por favor, mantenha-se atualizado sobre seus exames médicos. Isso vai salvar a sua vida", concluiu.