Kate Moss faz seus amigos trocarem de roupa para lhe visitar

Foto: Bang Showbiz

A modelo Kate Moss revelou que obriga as pessoas que visitam sua casa a trocarem de roupa, caso não sejam de seu agrado. "Faço meus amigos se trocarem quando aparecem aqui. Não todos, mas aqueles que eu percebo que não se esforçaram muito para se vestir. Eu digo: 'Você não virá assim! Com um jeans, uma camiseta e um tênis. Coloque um salto!'", contou ao Daily Telegraph.

Ela também falou sobre suas preferências de maquiagem, mais simples: "Um evento não permite um batom vermelho. Você beija muitas pessoas, sabe. 'O querida, como você está?'. Você não quer deixar a marca em todo mundo".

Kate também comentou sobre a forma como Lila-Grace, sua filha de 13 anos, se maquia: "Lila molda sua sobrancelha. Ela tem o mesmo tipo que as minhas, mas gosta delas pintadas e bem desenhadas. Eu fico tipo: 'ok, elas parecem ter sido cortadas e coladas no seu rosto', mas tanto faz. Tenho certeza de que tudo vai mudar e na próxima temporada vai usar sobrancelhas finas".