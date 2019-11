Kate Middleton participará de programa culinário especial de Natal

A chef de cozinha Mary Berry com a duquesa de Cambridge Kate Middleton. Foto: Peter Nicholls/Reuters

Kate Middleton será convidada de honra no programa culinário de Mary Berry, transmitido pela BBC, que será especial para o Natal. A informação foi dada com exclusividade pelo jornal The Mirror.

A duquesa de Cambridge e a culinarista tornaram-se amigas por meio do trabalho de caridade que ambas realizam.

Para a atração televisiva, espera-se que as duas criem um banquete destinado aos trabalhadores que estarão de plantão no Natal e no Ano-Novo.

Uma pessoa não identificada disse ao The Mirror que os espectadores podem esperar "uma festa de Natal propriamente animadora".

Kate e Mary se conheceram em 2013 em um evento para o Child Bereavement UK, do qual ambas são madrinhas. Em setembro, elas estiveram juntas no festival Back to Nature, onde Kate projetou um jardim infantil.

Acredita-se que elas se aproximaram também devido ao amor em comum por jardinagem — Mary é embaixadora da Royal Horticultural Society e presidente do National Garden Scheme, enquanto Kate projetou um jardim para o Chelsea Flower Show deste ano.

O especial de Natal ganhou o título de The Mary Berry Royal Christmas Show. As filmagens já começaram e continuarão nas próximas semanas. Um porta-voz da BBC se recusou a comentar o episódio, dizendo apenas que "tudo será revelado no devido tempo".