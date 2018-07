Kate Middleton faz visita surpresa às vítimas de ataque terrorista em Londres 

Duquesa de Cambridge conversou com os funcionários do hospital Foto: AFP/ Dominic Lipinski

Kate Middleton fez uma visita surpresa ao hospital King’s College Hospital nesta segunda-feira, 12, para ver as vítimas do ataque terrorista de Londres no dia 3 de junho.

Das 48 vítimas, 14 estão no hospital visitado por Kate. Ela conversou com Nick Moberly, chefe executivo da instituição, e com a professora Julia Wendon.

Segundo a People, Malcolm Tunnicliff, diretor clínico do departamento de emergência, disse que a duquesa foi muito afetiva com os funcionários. "Eles ficam muito orgulhosos de trabalhar para o King’s College Hospital", disse.