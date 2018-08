Kate Middleton fala sobre a importância de cuidar da saúde mental de crianças

Em visita a uma escola no norte de Londres, a duquesa Kate Middleton falou com crianças sobre a importância de cuidar da saúde mental Foto: Heathcliff O'Malley/Pool/Reuters

A questão da saúde mental de crianças e jovens adolescentes é uma das principais bandeiras levantadas pelo príncipe William, sua esposa Kate Middleton e o príncipe Harry. Com a campanha Heads Together, os herdeiros da família real britânica doaram 800 mil libras (cerca de R$ 3,6 milhões) para serem investidos em programas de conscientização de 50 escolas pelo Reino Unido.

Pensando nisso, a duquesa de Cambridge fez uma visita especial à Roe Green Junior School, no norte de Londres, onde conversou com professores e estudantes sobre a importância de cuidar da saúde mental e de como ajudar quem está com problemas emocionais.

“O que é ser resiliente?”, perguntou Kate para os estudantes. “Nós sabemos que a saúde mental é um problema para todos nós — crianças, pais, jovens, velhos, homens e mulheres — de todas as classes sociais ou circunstâncias”, continuou. “O que nós temos visto em primeira mão e que o simples ato de ter uma conversa sobre o assunto, de quebrar o silêncio, pode fazer uma grande diferença”, disse a duquesa.

“Eu vejo diversas vezes que há muito a ganhar ao se conversar sobre o assunto e levar a saúde mental das crianças tão sério quanto levamos sua saúde física. Quando intervimos cedo na vida delas, nós ajudamos a evitar problemas que podem se complicar quando adultos”, alertou.

Kate, que vai dar à luz seu terceiro filho em abril, explicou que mesmo ela tem que lutar contra a falta de confiança e o sentimento de ignorância que se tornar mãe trouxe a ela. “Para mim, se tornar mãe vem sendo uma experiência maravilhosa e recompensadora, mas também é um grande desafio”, completou a duquesa.