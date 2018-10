Kate Middleton e príncipe William discutem saúde mental com lideranças comunitárias em Londres

Kate rindo Foto: Eddie MULHOLLAND / POOL / AFP

Kate Middleton e o príncipe William compareceram à Cúpula Global Ministerial de Saúde Mental nesta terça-feira, 9, em Londres. O evento discute políticas públicas para melhorar a saúde mental da sociedade.

Esse foi o primeiro compromisso real da duquesa desde que tirou licença maternidade, após o nascimento do seu terceiro filho com William, o pequeno Louis. Durante o evento, ela e o marido ouviram lideranças comunitárias ao redor do mundo que trabalham questões relacionadas ao psicológico.

No Instagram, a família real destacou o projeto "Banco da Amizade", que consiste em terapias cognitivo-comportamentais realizadas por psicólogos de uma ONG no Zimbábue.

Kate e William colaboraram, ainda, com a pintura do artista plástico colombiano Dairo Vargas, que produziu uma tela durante o encontro. Os dois pincelaram o quadro em tom de descontração. "Minha esposa é a artista da família", disse o príncipe, em menção ao curso de História da Arte que Kate fez na University of Saint Andrews, onde se conheceram. Veja abaixo.

A questão da saúde mental é uma das principais bandeiras levantadas pelo casal. No começo deste ano, os herdeiros doaram 800 mil libras (cerca de R$ 3,6 milhões) para serem investidos em programas de conscientização de 50 escolas pelo Reino Unido.