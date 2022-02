Kate Middleton brinca sobre engravidar e admite que sente vontade de ter mais um filho

Kate Middleton disse que deseja ter mais um filho. Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, admitiu nesta terça-feira, 22, que sente vontade de ter mais um filho.

Ela e o Príncipe William são pais do Príncipe George, de 8 anos, da Princesa Charlotte, de 6, e do Príncipe Louis, de 3.

No passado, os dois deram a entender que não planejavam ter outro filho, mas a declaração de Kate, feita durante uma visita solo à Dinamarca, mostrou que os planos e as vontades da duquesa podem ser outros.

Segundo a revista estadunidense People, Kate participou de um evento em que encontrou pais e bebês na Universidade de Copenhague.

A ocasião foi promovida pelo Projeto de Saúde Mental Infantil de Copenhague e visava entender como os pais podem ter um relacionamento melhor com os filhos e também o que podem fazer para cuidar da saúde mental deles.

Durante o encontro, a duquesa admitiu que sente vontade de ter um quarto filho e brincou sobre a reação do marido.

"William sempre se preocupa quando me encontro com crianças de um ano. Eu chego em casa dizendo: 'Vamos ter outro'", disse.

De acordo com a revista, o príncipe já havia tocado no assunto quando o casal visitou o condado de Lancashire no mês passado.

Quando Kate segurou um bebê para tirar uma foto, William brincou: "Não dê mais ideias à minha esposa!".

Em outras ocasiões, Kate também sempre comentou sobre ter mais um filho e a possível reação de William.

Segundo a People, a duquesa esteve na Dinamarca até quarta-feira, 23.

Veja as fotos da visita:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais