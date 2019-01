Kate Hudson pretende ter abordagem sem gênero na criação da filha

Kate Hudson deu à luz Rani em outubro. Foto: Instagram/@katehudson

Três meses após dar à luz Rani, a atriz Kate Hudson explicou como será a criação da menina, fruto do relacionamento com o namorado Danny Fujikawa.

Em entrevista ao Aol no último dia 18, a atriz respondeu se há alguma mudança na criação de sua filha, visto que ela era mãe de dois meninos até então: “Não muda necessariamente a minha abordagem, mas com certeza há uma diferença. Eu acho que você cria seus filhos individualmente, independentemente [do sexo] - como [uma abordagem] sem gênero. Nós ainda não sabemos com qual ela irá se identificar."

"Eu digo que, agora, ela é incrivelmente feminina em sua energia, seus sons e seu jeito. É bem diferente dos meninos, e é muito divertido realmente querer comprar roupas de criança. Com os meninos eram só macacões”, disse.

Kate também é mãe de Ryder, 15, fruto de sua união com Chris Robinson, e Bingham, 7, fruto de seu relacionamento com Matt Bellamy, vocalista da banda Muse.