Kate Hudson anuncia que está grávida pela terceira vez

Kate Hudson está grávida pela terceira vez. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A atriz Kate Hudson surpreendeu seus seguidores do Instagram nesta sexta-feira, 6, ao anunciar que está grávida pela terceira vez. Ela terá uma menina, fruto do namoro de um ano com Danny Fujikawa.

"Surpresa! Se vocês estavam se perguntando por que eu estava tão ausente das minhas redes sociais, é porque eu nunca estive tão doente. Essa foi o primeiro trimestre em que eu fiquei mais doente em todas as minhas gravidezes", disse Kate na legenda de um vídeo do chá de revelação.

"Boomerangs me deixavam nauseada, o Superzoom era um jeito fácil de me fazer vomitar, comidas do Instagram me deixam enjoada e pensar muito sobre os Stories me fez ficar ainda mais exausta do que já estou", disse Kate na legenda de um vídeo do chá de revelação", continuou.

"Nós estávamos tentando manter essa gravidez fora do radar o máximo que podíamos, mas eu estou barriguda! É muito desafiador esconder, e é mais exaustivo que apenas falar logo. Meus filhos, Danny, eu e toda a minha família estamos muito felizes! Uma menininha a caminho", concluiu a atriz.

Kate já é mãe de Ryder, de 14 anos, da união com Chris Robinson, e Bingham, de seis, fruto de seu relacionamento com Matt Bellamy, vocalista do Muse.