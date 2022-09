Kate Bush lança 'Running Up That Hill' em CD

Lançada em 1985, 'Running Up That Hill' voltou às paradas musicais graças ao sucesso da primeira parte de 'Stranger Things 4'. Foto: EMI America

Além da trama, a última temporada de Stranger Things contagiou o público com sua trilha sonora. Por isso, Running Up That Hill, de Kate Bush, voltou às paradas de sucesso, conquistando lugar na Billboard Hot 100, após 37 anos do lançamento. Para aproveitar a ascensão do hit, a cantora traz novidade nesta sexta-feira, 2.

Agora, Running Up That Hill, que faz parte do álbum Hounds of Love (1985), é lançado pela artista como canção em um CD, formato inédito para a faixa.

Em junho, diante do sucesso estrondoso da canção, Kate aproveitou o momento para agradecer aos novos ouvintes do hit dos anos 1980. Pouco dada a manifestações públicas, a cantora usou o site oficial para escrever um breve comunicado.

Ela disse que Running Up That Hill ganhou "um novo sopro de vida" pelos fãs jovens que amam a série e revelou que também acompanha Stranger Things.

Kate mencionou a presença da canção nas paradas mundiais e descreveu o acontecimento como "emocionante". "Muito obrigada a todos que apoiaram a música. Eu espero, com a respiração suspensa, pela continuação da série em julho", finalizou.