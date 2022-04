Karol Conká revela que voltaria para o 'BBB': 'Para o terror do Brasil'

A cantora Karol Conká revelou que voltaria a participar do 'BBB' Foto: Lana Pinho/Divulgação

Mesmo depois da grande rejeição e do cancelamento que sofreu com o Big Brother Brasil 21, Karol Conká revelou que teria interesse de participar novamente do reality show da Globo.

A declaração foi feita nesta quinta-feira, 21, durante a participação da cantora no Poddelas, podcast apresentado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

Durante o bate-papo, a rapper relembrou sua passagem pelo programa. "Todas as pessoas que participam desse jogo saem falando 'você vira outra pessoa'. Todo mundo fala isso e aí chega minha vez eu não sou ouvida. Falo 'pô, virei a Jaque Patombá' e no fim o povo gosta dela", disse.

"Eu amei minha experiência no BBB. Não me arrependo e entraria novamente para o terror do Brasil", contou. Ela também comentou o pedido do público parar entrar na edição de 2022 por estar 'muito parada'.

"Eu acabei com o reality a ponto das pessoas não quererem entrar e serem elas lá dentro. E eu falo como a gente foca no negativo. Quanta gente na minha edição saiu ótima por que o povo está com medo de ser uma Karol Conká lá? Por que será? Porque todo mundo sabe que é imperfeito. Os imperfeitos cobram perfeição. Foi o que o público fez", afirmou.