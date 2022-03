Karol Conká responde fãs e revela se entraria em outro reality

Karol Conká não hesitou em responder perguntas dos fãs sobre cancelamento. Foto: Instagram/@karolconka

A rapper Karol Conká respondeu perguntas de fãs no Instagram na terça-feira, 8, e contou se participaria de outro reality show, após ser eliminada com mais de 99% dos votos do BBB 21 e liderar o recorde de rejeição de um participante no programa.

Nos stories, Karol abriu uma caixa de perguntas e respondeu ao fã que pediu: "Vai para outro reality. Eu te imploro". "Pra quê? Aqui não, Brasil", disse a cantora.

Outro internauta questionou como ela fez para voltar mais forte depois do cancelamento e a artista declarou: "Eu encaro os momentos de turbulência da minha vida como um convite para o aprendizado. Então, eu foco na fé, no autoconhecimento, na terapia, no amor das pessoas que me conhecem e na carreira bonita que eu tenho aqui fora".

Karol ainda deu uma dica ao seguidor que perguntou "o que dizer para quem está sem força para levantar depois do tombo":