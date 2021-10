Karol Conka lança o single ‘Louca e Sagaz’; assista ao clipe

Karol Conká e WC no Beat no clipe do single 'Louca e Sagaz' Foto: Clara Assessoria

Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 29, o single Louca e Sagaz, de Karol Conká. A canção é uma parceria com o artista WC no Beat e a composição é da rapper com Joey Mattos.

O videoclipe é dirigido por Premier King, que fez também o clipe de Mal Nenhum. A produção traz a modelo e DJ Aisha Mbikila e a dançarina Aline Maia, que participaram da criação da coreografia.

“Escrever Louca e Sagaz foi muito divertido. Minha parceria com o WC vem de longa data e é sempre muito empolgante trabalhar com ele. Eu me inspirei numa experiência que vivi, e chamei Joey Mattos para acrescentar na composição”, conta a artista.

“A batida é marcante e o clima de sedução, a letra fala sobre autenticidade e a auto permissão. O clipe dirigido por Premier King traz cores quentes, muita dança com Aisha Mbikila e Aline Maia, que contribuíram na coreografia e estão maravilhosas”, comenta Karol.

Com batidas de reggaeton e trap, a música foi escrita em 2020 e o clipe foi gravado no final do mesmo ano.

O plano inicial era lançar o single durante a participação da rapper no Big Brother Brasil 21. Durante o reality show da Globo, ela chegou a dançar a coreografia com a cantora de funk Pocah. Na época, o trecho viralizou e os fãs pediram o lançamento da faixa, apelidada de Sessão de Hipnose.

WC no Beat falou sobre sua participação no single. “A música tem uma pegada muito reggaeton, com timbres de trap, do jeito que a Karol gosta de cantar e do jeito que eu gosto de produzir. A gente se juntou em um estúdio em São Paulo para fazer essa música e saiu Louca e Sagaz em pouquíssimo tempo”, contou.

No início de outubro, a rapper lançou a faixa Subida, que já conta com quase 1 milhão de streams no Spotify. A música faz parte da trilha sonora do jogo de futebol FIFA22 - esta é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game. Neste fim de ano, a rapper promete ainda novos projetos e lançamentos.