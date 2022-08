Karina Bacchi se pronuncia após ex lamentar distância do filho: 'Nem tudo parece o que é'

Karina Bacchi e Amaury Nunes se separaram após quatro anos de casamento. Foto: Instagram / @karinabacchi

Karina Bacchi usou os stories do Instagram nesta segunda-feira, 8, para fazer um desabafo, que veio logo após o ex-marido Amaury Nunes usar a mesma rede social para lamentar não saber quando verá novamente o pequeno Enzo, que acaba de completar 5 anos. Os dois estão separados oficialmente desde maio e brigam na justiça pela guarda do menino.

"É burrice insistirmos em conviver com pessoas que um dia nos fizeram mal, que permanecem mentindo. É complicado perdoar alguém que realmente não se arrependeu e não entendeu a complexidade de seus atos e continua a mentir. Fiquem atentos", alertou a atriz, sem citar nomes.

"Muita gente fala da boca para fora para receber os aplausos daqueles que os seguem na internet. Não se enganem, nem tudo parece o que é. Sou adulta o suficiente. Jamais mentiria, jamais diria algo ou agiria com falsidade e egoísmo, principalmente com algo envolvendo a vida do meu filho", falou Karina em um outro momento do vídeo.

A mãe de Enrico se recusou a falar de assuntos pessoais da vida do filho na internet. "Coisas ruins não só me magoaram, mas tem a ver com a vida do meu filho. Coisas em que a justiça divina ainda arcará, mas que a justiça do homem já decidiu, processos judiciais ocorreram... Isso já está decidido. Não estou aqui para abrir a público tudo o que aconteceu, nem quero. Não estou me importando com julgamento alheio, mas defendo a vida do meu filho", emendou.

Karina Bacchi em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, nesta segunda-feira. Foto: Instagram/@karinabacchi

'Hoje, não posso estar com você'

Amaury Nunes lamentou não estar ao lado do filho em seu aniversário de 5 anos. "Comemorei com ele todos os mesversários. Hoje, não posso estar com você. Pois espero, se não for um hoje, quem sabe daqui a alguns meses ou anos, você possa ver essa mensagem e ver que tem um pai que te ama, que nunca te abandou e nunca vai te abandonar. Independentemente das diferenças que hoje o seu pai e sua mãe têm, não queria que isso afetasse nossa relação", disse o empresário.