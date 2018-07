Karina Bacchi já está nos EUA para dar à luz pela 1ª vez

Karina Bacchi Foto: Instagram / @karinabacchi

A atriz Karina Bacchi já está em um hospital nos Estados Unidos para dar à luz seu primeiro filho, gerado de forma independente, por meio de uma inseminação artificial. Karina viajou ao país após ter escolhido que seu filho nascesse com a nacionalidade norte-americana.

"Misto de sentimentos... Difícil conter tanta emoção. Obrigada Deus, meus pais, e cada um de vocês por me acompanharem com com tanto carinho nesse momento tão esperado da minha vida", publicou em seu Instagram.

Karina postou fotos em clima descontraído em seu quarto no hospital, ao lado de sua mãe, e também da pulseirinha com suas informações, como seus 40 anos de idade, e o nome de seu médico, Ernesto Cardenas.

