Karina Bacchi exibe barriguinha de gravidez no sambódromo

Karina Bacchi exibiu sua barriguinha de gravidez na madrugada desse sábado, 25, durante o carnaval de São Paulo. Acompanhada de amigos, ela curtiu o camarote Bar Brahma, no Anhembi, e falou sobre a decisão de ter um filho por meio de uma fertilização in vitro.

"Me separei no ano passado, estava prestes a completar 40 anos e corria o risco de, caso esperasse futuramente, não poder ter filhos mais. Claro que quero ter um marido, ter uma família, mas não queria escolher alguém com pressa só pra falar que meu filho tem um pai. Acho injusto isso. Acho que é um ato muito mais de amor desta forma, de alguém que venha pra minha vida pra somar, do que pegar o primeiro que visse e me iludir e pensar: 'esse pode ser o pai do meu filho'."

Prestes a completar 4 meses de gravidez, Karina ainda faz mistério sobre o sexo do bebê. "Já sei o sexo, mas é surpresa", acrescentou a beldade.

A gravidez fez com que Karina mudasse sua rotina, embora ela admita que sua gestação tem sido tranquila até o momento.

"Em relação à atividade física mudou muito, porque fiquei 3 meses sem fazer nada. Agora só posso fazer coisas mais leves. Acabo sentindo mais fome agora, mas não tenho vontade de comer coisas gordas, graças a Deus. Quero comer mais frutas, não tenho enjoo. Ele está um anjinho por enquanto. Vamos ver se ele continua assim."

"Não me sinto tão mais tão levinha, tão serelepe pulando carnaval. Até daria pra sambar mais, porém não estou mais com essa vontade mais de sambar, estou curtindo tudo mais light".

Karina também está na expectativa de que seu bebê comece a mexer.

"[Ele] ainda não está mexendo, não vejo a hora, estou ansiosa. Todo dia eu falo: 'vai mexer, mexe pra mim', mas por enquanto não mexe", finalizou.