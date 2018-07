Karina Bacchi está grávida - e o bebê não tem pai; saiba o motivo

Oi meus queridos é com muita alegria que venho compartilhar com vcs essa vitória ! Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho ✨ Tanta coisa aconteceu do ano passado pra cá: cirurgia de retirada das trompas , meses de reflexão, separação, orações, tratamento para fertilização, , decisões importantes a serem tomadas com responsabilidade e pés no chão, e enfim a tão esperada notícia : SIM GRAVIDÍSSIMA ✨, há 13 semanas realizando o sonho de poder gerar uma vida . Essa luz que já sinto brilhando aqui dentro, me faz transbordar ... Esse coração que agora bate por dois só tem motivos para agradecer a possibilidade que Deus me concedeu. Plantamos as sementes mas só Ele tem o poder de fazer germinar . Muito obrigada Doutora Ana Maria Massad e Dra Daniella Casttelotti por terem feito o melhor e com êxito termos hoje esse resultado. Obrigada Pai e Mãe por me apoiarem e estarem ao meu lado em cada etapa , vibrando amor por mim ❤️ a família está crescendo . Respiro gratidão e oro diariamente pra que meu Bacchi Baby chegue ao mundo com muita saúde . Aqui já existe uma mãe que transborda gratidão, ternura , amor e muito afeto, esperando ele chegar ...e que assim seja ❤️te amo, meu anjo .... #karinabacchi#grávida#13semanas#blessed#pregnant#pregnancy#mãe#feliz . OBRIGADA @tocontigo , @marcelobartolomei @drixtrujillo @gurfein @tocontigo @fabinhoaraujo @luele

