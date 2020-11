Karina Bacchi chora ao lado do filho: 'Se encontrar com medos e fragilidades'; veja

A apresentadora Karina Bacchi e o filho Foto: Instagram/@karinabacchi

Karina Bacchi surpreendeu os seguidores ao aparecer chorando, com o filho no colo, neste sábado, 6. Com os olhos cheios de água e em um vídeo sem áudio, a apresentadora olha para a câmera do celular enquanto está aos prantos.

"Mulheres fortes também choram. Com certeza em algum momento da jornada você também já se sentiu assim, culpada por chorar na frente do seu filho, cansada, sobrecarregada, fragilizada ou incompreendida", escreveu na legenda do vídeo no Instagram.

A apresentadora também deu um recado para as seguidoras: "Acolha esses momentos com amor também. Eles fazem parte da natureza impermanente e dinâmica do nosso próprio ser e da realidade da vida. Todas aquelas pessoas sorridentes e iluminadas que você vê nas fotografias ou em pessoa tiveram que passar pelo processo de se encontrar com seus medos e fragilidades".

Karina Bacchi irá oferecer, entre os dias 9 e 17 de novembro, um evento gratuito, online, para fortalecer mulheres e trabalhar com a autoestima. "Poderemos sempre escolher: permitir que as circunstâncias da vida nos endureça, nos tornando cada vez mais ressentidas ou amedrontadas, ou podemos permitir que essas mesmas circunstâncias nos tornem mais amáveis e mais abertas em relação àquilo que nos assusta", reflete.