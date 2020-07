Karen Junqueira relata ter sido estuprada aos 12 anos por pai de amiga

Luiza e Sofia ressaltam que o mais importante é respeitar o limite da mulher. Ela deve contar aquilo que se sente à vontade em dizer e apenas quando estiver pronta. Você pode explicar para ela a importância de denunciar o agressor e se oferecer para acompanhá-la, mas não deve julgar a decisão final dela. “Um abuso já é atravessar os limites de alguém. Então a partir daí é importante respeitar as barreiras que ela vai colocar no contato dela com o mundo”, explica Luiza.

Foto: Emais Estadão