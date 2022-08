Kanye West zomba de término de Kim Kardashian com Pete Davidson

Kanye West ironizou o término de Kim Kardashian e Pete Davidson, com quem a influenciadora viveu um relacionamento de nove meses. Foto: Danny Moloshok/REUTERS e Andrew Kelly/REUTERS

O rapper Kanye West se pronunciou sobre a separação de Kim Kardashian, ex-mulher dele, e Pete Davidson, comediante com quem a influenciadora viveu um relacionamento de nove meses.

Em uma publicação compartilhada no Instagram, Ye publicou uma montagem de uma manchete do jornal norte-americano The New York Times com os dizeres "Skete Davidson morre aos 28 anos".

O rapper não explicou o motivo de ter se referido ao comediante como "Skete", mas, segundo o Urban Dictionary, dicionário de gírias em inglês alimentado por internautas, a expressão é uma gíria explícita.

A separação entre Kim e Pete foi reportada pela revista E! News na última sexta-feira, 5. À revista, fontes disseram que os dois optaram por encerrar o namoro por conta da distância e da alta carga de compromissos.

Davidson está passando uma temporada na Austrália para as gravações do filme Wizards! enquanto Kardashian permanece em Chicago com os filhos.

Desde que a influenciadora assumiu o relacionamento com Pete, Kanye passou a fazer vários ataques direcionados a ela e ao comediante. Em março, ele chegou, inclusive, a ter a conta do Instagram suspensa por 24h.

Kim e o rapper foram casados por quase oito anos e anunciaram a separação no ano passado. Os dois são pais de North, Psalm, Saint e Chicago.