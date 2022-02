Kanye West se retrata após compartilhar prints de conversas com Kim Kardashian

Kanye West e Kim Kardashian têm quatro filhos juntos. Foto: Andrew Kelly/Reuters e Instagram/@kimkardashian

O rapper Kanye West, que adotou o nome Ye, tem usado as redes sociais com frequência para expor questões familiares, principalmente envolvendo seu conturbado fim de casamento com a influenciadora Kim Kardashian, mas desta vez parece que o rapper foi longe demais e diz ter se arrependido.

No último fim de semana, Ye publicou ataques em sua conta do Instagram ao ator e comediante Pete Davidson, namorado de Kim Kardashian e, logo depois, voltou a atacar, mas dessa vez a própria ex-mulher, ao exibir prints de conversas privadas entre os dois. Na mensagem, Kim teria escrito: "Você está criando um ambiente perigoso e assustador e alguém ainda vai machucar Pete e isso será culpa sua".

Kim ainda teria perguntado ao rapper o motivo dele estar compartilhando conversas privadas de forma pública. Ye respondeu: "porque recebi uma mensagem da minha pessoa preferida no mundo. Sou seu fã número um. Por que não contar para todos". O rapper logo deletou os prints e fez um post de pedido de desculpas.

"Aprendi que usar letra maiúscula faz com que as pessoas sintam que estou gritando com elas. Estou trabalhando em minha comunicação. Posso me beneficiar de uma equipe de profissionais criativos, organizadores, mobilizadores e líderes comunitários. Obrigado a cada um pelo apoio. Eu sei que compartilhar captura de tela foi chocante e pareceu que estava assediando Kim. Eu assumo a responsabilidade. Sigo aprendendo em tempo real. Não tenho todas as respostas. Ser um bom líder é ser um bom ouvinte."

Em meio a toda essa polêmica, na última segunda, 14, a atriz Julia Fox, que estava namorando com Kanye, informou no Instagram que terminou o relacionamento com o rapper, após pouco menos de dois meses. “Eu tenho amor por ele, mas não estava apaixonada pelo cara”, disse Julia na postagem.

Ataques a Pete Davidson

Os ataques a Pete Davidson ocorreram no último domingo, 13, e surpreenderam todo mundo. Em uma das postagens, Ye chamou Davidson de "idiota" e prometeu que o comediante nunca iria conhecer os quatro filhos do rapper com Kim Kardashian: North, Saint, Chicago e Psalm.

West postou ainda uma nota do site americano TMZ na qual dizia que Davidson teria enviado fotos íntimas com Ariana Grande ao rapper Mac Miller, que namorou a cantora norte-americana por dois anos antes de Pete. Miller morreu em setembro de 2018, vítima de overdose. Na postagem, Ye havia escrito: "Sem comentários".

Outra postagem que chamou a atenção, e foi inclusive alvo de memes, foi uma montagem do poster do filme Capitão América: Guerra Civil.

Na montagem, West está junto de seus aliados no lado esquerdo, entre eles os rappers Drake, Travis Scott e Future, além da ex- namorada Julia Fox, e do outro direito estão os "inimigos", que eram Pete Davidson e Kim Kardashian, as cantoras Taylor Swift e Billie Eilish, e o rapper Kid Cudi, que é amigo do atual da influenciadora Kardashian. Todas as postagens foram deletadas pelo cantor da rede social.