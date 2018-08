Kanye West responde à pergunta de Jimmy Kimmel sobre Trump após 20 dias

Kanye West com Donald Trump após ele ser eleito presidente dos Estados Unidos. Foto: Sam Hodgson/The New York Times

No início do mês, Kanye West participou do Jimmy Kimmel Live!, no qual foi questionado sobre por que achava que Donald Trump se importava com as pessoas negras – e ficou em silêncio. Nesta quarta-feira, 29, exatamente 20 dias depois, ele respondeu à pergunta de Kimmel.

West foi entrevistado pela rádio WGCI 107.5, de Chicago, e falou sobre o assunto. "Eu sinto que ele se importa com a maneira como as pessoas negras se sentem sobre ele, e ele gostaria que as pessoas negras gostassem dele, como quando eles gostavam quando ele era legal nas músicas de rap e essas coisas", disse West.

"Ele vai fazer as coisas que são necessárias para isso acontecer, porque ele tem um ego como todos nós temos. Ele quer ser o melhor presidente, e sabe que ele não pode ser o melhor sem o apoio da comunidade negra. Então, é uma coisa pela qual ele vai lutar, mas nós vamos ter de falar com ele", disse West.

O rapper ainda aproveitou para se desculpar novamente por seu comentário que sugeria que a escravidão foi "uma escolha", durante entrevista ao TMZ em maio. "Eu não sei se me desculpei bem pelo comentário sobre a escravidão e como ele fez as pessoas se sentirem. Eu sinto muito pelo efeito que aquele boné com a frase Make America Great Again teve no comentário da escravidão, e eu sinto muito pelas pessoas que se sentiram decepcionadas por aquilo", falou.

"Eu poderia ter falado isso de uma maneira mais calma, mas eu acabei exagerando. E eu peço desculpas. Isso acontece às vezes quando as pessoas são... eu não estou culpando a minha saúde mental, mas eu estou explicando a saúde mental", continuou, e agradeceu pela oportunidade de explicar o que ocorreu. Recentemente, West falou sobre ter sido diagnosticado com transtorno bipolar.

Em uma entrevista recente ao The Daily Beast, Kimmel comentou sobre o silêncio de West após a pergunta: "Eu acho que Kanye está em um estado perpétuo de ser entrevistado e ele compartilha seus pensamentos constantemente. Então a ideia de que ele precisa vir com a resposta certa ali do nada não é algo com o que eu concorde. Eu senti que o silêncio dele respondeu a pergunta de alguma maneira".