Kanye West publica indireta para Taylor Swift

Rapper e cantora trocam farpas desde a divulgação da música 'Famous' Foto: Reprodução/Twitter

Mais uma vez, Kanye West está falando sobre Taylor Swift, mas dessa vez com um tom diferente. Ele publicou uma indireta para ela no Twitter: uma foto de uma camiseta estampada com os álbuns My Beautiful Dark Twisted Fantasy e 1989, dele e dela, respectivamente, lado a lado.

O rapper compartilhou a imagem com a legenda 'união amor'. Isso vem depois de eles trocarem farpas por conta do lançamento da música Famous, em que Taylor é citada. Na época, ela disse que a música era machista e ofensiva.

Posteriormente, Kim Kardashian, esposa de Kanye West, publicou uma gravação que mostrava o rapper pedindo autorização da cantora para lançar a canção. Taylor não se manifestou sobre o caso.