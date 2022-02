Kanye West publica foto de Kim Kardashian e filhos pedindo família ‘de volta’

Kanye West revelou querer a família 'junta novamente' Foto: Evan Agostini/Invision/AP

O rapper Kanye West surpreendeu ao postar fotos de Kim Kardashian com os filhos no perfil dele no Instagram nesta quarta-feira, 9. Ye, como agora se chama oficialmente, publicou uma montagem de uma sequência de fotos que a influencer tirou para a revista Vogue americana.

Nas imagens, Kim aparece com os filhos North, Psalm, Saint e Chicago, frutos do relacionamento com o artista. Na legenda, Ye escreveu: “Deus, por favor, traga a nossa família de volta novamente”.

Recentemente, o rapper criticou a ex-mulher publicamente por conta de um perfil no TikTok de North, a filha de 8 anos. Na sexta, 4, ele havia postado uma captura de tela perguntando o que deveria fazer sobre North estar sendo colocada no TikTok contra a vontade dele.

Kim rebateu a crítica dizendo que monitora o perfil da filha e que “a obsessão de Kanye em tentar controlar e manipular a situação tão negativamente e publicamente está só nos causando ainda mais dor”.

Os dois foram casados por quase sete anos, mas anunciaram o divórcio no ano passado.

Veja a última publicação de Ye:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais