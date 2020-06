Kanye West lançará produtos na linha de cosméticos

O rapper Kanye West. Foto: Andrew Kelly / Reuters

O rapper americano Kanye West deverá lançar uma linha de produtos cosméticos, a exemplo da esposa, a empresária Kim Kardashian.

De acordo com informações do site TMZ, a marca do cantor, Yeezy Beauty, irá produzir diversos produtos de beleza como maquiagens, cílios postiços, máscaras faciais, cremes hidratantes, óleos corporais, gel de banho, cremes depilatórios e esmalte para unhas.

Kanye West também teria planos de expandir, em um segundo momento, para a comercialização de uma linha só para cabelos, perfumes, velas aromáticas e até creme dental.

Há um ano, Kim Kardashian lançou uma linha de maquiagem corporal para disfarçar psoríase. A empresária falou sobre como lida com a doença, que provoca lesões e descamação da pele. "Estou tão animada para vocês experimentarem a minha nova coleção corporal da KKW Beauty. Ela consiste em três produtos diferentes (maquiagem corporal, um iluminador corporal líquido e um pó iluminador)", descreveu ela na ocasião.